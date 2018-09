Impact : des montagnes à renverser

Il reste encore six matchs à disputer pour l’Impact de Montréal d’ici la fin du calendrier régulier et même si l’équipe est en position de participer aux éliminatoires, il reste encore beaucoup à faire pour y confirmer sa place.

Occupant le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est, le club aura l’occasion de se rapprocher du cinquième, samedi, lorsqu’il visitera l’Union de Philadelphie. La tâche ne sera pas facile, parce que l’Union joue plutôt bien par les temps qui courent, ayant remporté ses trois derniers matchs.

«Ils ont trouvé un autre équilibre offensif, a indiqué l’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde. Je pense qu'ils ont de la rapidité avec [Fafa] Picault. [Cory] Burke a pris une dimension dans l'équipe qu'il n'avait pas jusque là.»

«C'est une équipe très solide et qui a un style très direct», a ajouté le technicien français, qui s’exprimait en marge de l’entraînement de l’équipe, mardi.

Gros match

L’Union possède quatre points d’avance sur l’Impact au classement et une victoire du club montréalais lui permettrait de gagner du terrain très rapidement.

«C'est l'avantage de jouer contre des concurrents directs : on peut gagner du temps. On va essayer de bien préparer cette rencontre. Philadelphie, c'est une équipe qu'on connaît bien, que j'ai regardée à nouveau et qui est très solide. On va s'appuyer encore une fois sur les valeurs qu'on a pu développer et mettre en action lors du dernier match.»

«C'est important de retrouver l'attitude de la dernière partie, a pour sa part mentionné le milieu de terrain Samuel Piette. Je pense que c'est le match le plus complet qu'on a fait au point de vue attitude. On a travaillé très, très fort défensivement, avec le ballon. On a joué librement. On a marqué sur des coups de pied arrêtés. Il y avait beaucoup d'ingrédients dans ce match-là qu'il faut remettre dans les six derniers.»

Garde a beaucoup aimé l’effort du groupe dans cette victoire de 3-0 obtenue contre les puissants Red Bulls de New York au Stade Saputo, il y a une semaine et demie.