Julien BriseBois vise la coupe Stanley

Aux dires de Julien BriseBois, sa nomination au poste de directeur général du Lightning de Tampa Bay s’est faite assez rapidement.

En entrevue sur les ondes de TVA Sports, BriseBois a raconté que le propriétaire de l’équipe, Jeff Vinik, lui avait téléphoné quelques jours seulement après que Steve Yzerman ait signifié son désir de se retirer du poste de DG.

«Jeff est entré en contact avec moi pour me dire qu’il avait une décision à prendre et que cette décision serait probablement la plus importante de sa carrière de propriétaire. Il m’a dit qu’il souhaitait prendre son temps, ce qui est tout à fait normal. Mais quelques jours plus tard seulement, il me rappelait à nouveau pour me dire que j’étais son homme. Selon lui, le choix s’arrêtait sur moi, car j’étais présent depuis le début du plan qu’il avait mis en place et que je connaissais déjà tous les autres membres de l’administration du club. »

Une équipe solide

Il est clair que Steve Yzerman laisse une équipe en excellente santé à Julien BriseBois. Avec une aussi bonne formation entre les mains, quel plan se fixe Brisebois en vue de la saison à venir?

«On n’a pas été assez bons, la saison dernière. Mon devoir est de travailler pour que l’équipe soit meilleure que la saison dernière. Nous voulons remporter la Coupe Stanley. Nous avons déjà effectué des changements au niveau de notre personnel d’entraîneurs ici et à Syracuse. Nous avons aussi conclu des ententes à long terme avec Nikita Kucherov et Ryan Mcdonagh.»

«Le rêve, ce n’est pas d’avoir le poste de DG. Le rêve, c’est la Coupe Stanley.»

Une nomination de la sorte est assurément une belle nouvelle dans la vie d’un homme de hockey. Toutefois, questionné à savoir s’il vivait un rêve, Julien BriseBois a répondu par la négative, avant de nuancer ses propos.

«Ma réalité sera sensiblement la même qu’avant la nomination. Par contre, là où je suis très heureux, c’est au niveau de la stabilité pour ma famille. Ce poste, pourvu que je livre la marchandise, signifie que nous serons à Tampa pour longtemps. Le rêve, pour moi, serait de gagner la Coupe Stanley.»