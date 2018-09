La belle-sœur de Gilbert Rozon l’accuse d’agression sexuelle contre elle

La belle-sœur de Gilbert Rozon est l’une des femmes qui a porté plainte à la police contre lui pour agression sexuelle, a rapporté le 98,5 FM, mardi matin.

Martine Roy, alors la sœur de la femme de l’ex-patron de Juste pour rire, dit avoir été violée sur son lieu de travail, au Cabaret du Musée Juste pour rire où elle était directrice adjointe, dans le milieu des années 1990.

Elle a raconté que Gilbert Rozon l’a amenée dans une loge où il l’a violée.

«Il m’accote sur le comptoir. Il descend mes culottes et carrément il m’agresse. Et moi, j’ai figé, j’ai complètement figé, parce que je [ne] pouvais pas croire ce qui se passait», a mentionné la présumée victime au micro de la station de radio montréalaise.

Martine Roy a mentionné qu’elle ne savait pas à qui parler de cet événement parce qu’elle avait peur de lui et parce qu’elle croyait que personne ne la croirait. Elle a mentionné que cette agression l’a tellement traumatisé qu’elle est partie du Québec pour vivre ailleurs par la suite.

Elle a finalement porté plainte à la police en décembre dernier lorsque d’autres femmes sont allées de l’avant pour dénoncer Gilbert Rozon. Martine Roy a déploré la lenteur de l’enquête policière parce qu’aucune accusation n’a été déposée contre son présumé agresseur.

«Je ne comprends pas pourquoi je dois vivre dans la peur, a-t-elle dit. On est là à applaudir leur courage [des autres présumées victimes], mais il n’y a rien qui se passe.»

De France, le fondateur de Juste pour rire a réfuté ces allégations qui s’ajoutent à la longue liste de femmes disant avoir été agressé par lui.

«Je nie catégoriquement ces nouvelles allégations, tout comme les autres qui ont été faites à mon sujet durant les derniers mois. J’ai l’intention de me défendre et espère que le système de justice, auquel je crois et avec lequel je suis prêt à collaborer, fera la lumière sur ces accusations sans aucun fondement», a-t-il offert comme réponse au 98,5 FM.

Gilbert Rozon a précisé que sa version des faits sera connue lors du processus juridique.