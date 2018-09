Laissez tomber votre boulot alimentaire

Fanny Bourel - 37e AVENUE

Occuper un emploi « alimentaire » en attendant de trouver mieux soulage la pression financière à court terme, mais peut se transformer en piège pour sa carrière si l’on s’y éternise...

Des personnes qui acceptent un emploi de serveur ou d’agent dans un centre d’appels en pensant que cela sera temporaire, Karine Roussy, directrice générale de GIT Services-conseils en emploi, à Québec, en voit régulièrement parmi les chercheurs d’emploi que son organisation accompagne chaque année. « Souvent, ils se mettent à chercher intensivement un emploi lorsque la fin des prestations d’assurance emploi approche et finissent par prendre un emploi alimentaire, constate-t-elle. Cela règle le problème à court terme, mais pas à long terme. »

Prudence !

Que son rêve soit de devenir comptable ou graphiste, opter pour la solution du job alimentaire est un jeu dangereux. Oui, cela permet de reprendre le chemin du travail, de briser l’isolement et de rencontrer des personnes pouvant aider à atteindre son véritable objectif professionnel. Mais cet emploi accapare aussi le temps et l’énergie nécessaires à chercher le poste que l’on souhaite vraiment. Avec, en fin de compte, le risque de ne jamais l’obtenir.

« Il faut être très prudent, car après un temps la formation se déprécie, et travailler à temps plein ferme l’accès aux programmes gratuits d’aide à l’emploi, ajoute Karine Roussy. La courte durée d’un boulot alimentaire peut se camoufler dans un CV, mais après un ou deux ans, cela devient difficile à justifier en entrevue. »

Avoir un plan en tête dès le départ

L’emploi alimentaire peut constituer un tremplin vers la carrière désirée et non un bourbier dans lequel on reste englué. À condition de rester maître de la situation

et de savoir lâcher cette source de revenus stables. C’est ce qu’a réussi à accomplir Geneviève, dont l’ambition est de vivre de sa plume. Après ses études en histoire, ne trouvant pas de travail dans ce domaine, elle a choisi de continuer dans la voie qui lui avait permis jusque-là de financer ses études : le secrétariat.

Un secteur loin de la passionner, mais facile pour celle qui possède de bonnes compétences rédactionnelles en plus d’être bilingue. « C’était routinier et à quatre heures, ma journée était finie, se rappelle-t-elle. En parallèle, je pouvais consacrer une quinzaine d’heures par semaine à l’écriture. » Elle publie ainsi deux premiers romans, mais est obligée de refuser des commandes d’écriture de nouvelles littéraires par manque de temps.

Pour devenir auteure à temps plein, Geneviève a donc décidé de mettre 40 % de son salaire de côté. Une manière de s’habituer au train de vie réduit qu’implique souvent la carrière d’écrivain et de préparer la transition vers cette nouvelle vie sans revenu fixe. « Quand j’ai arrêté de travailler, après mon congé de maternité, j’avais 3 ans d’épargne devant moi », dit celle qui est désormais libre d’accepter des commandes de nouvelles et de se rendre à des salons littéraires afin d’accroître sa visibilité.

Des embûches

En huit ans, Geneviève a fait de son emploi alimentaire un moyen de réaliser son rêve.

Quitter le secrétariat était un passage obligé pour y parvenir. « Ça payait les comptes, mais ça me nuisait aussi, car je devais refuser des invitations à participer à des salons littéraires ou des mandats d’animation dans les écoles, raconte-t-elle. À la fin, j’étais brûlée par mes semaines de 55 heures passées à travailler et à écrire. Si j’avais continué, je me serais laissée décourager. J’étais trop fatiguée. »

Pour rester motivée, elle a pu compter sur le soutien de son conjoint et de ses amis quand la tentation de baisser les bras se faisait sentir ou que les problèmes au bureau la faisaient déprimer. Des moments de doute qui auraient aussi pu plomber son rêve si elle n’avait pas su résister à la tentation de dépenser pour compenser. « Les dettes sont le pire piège pour un artiste, alors c’est important de ne pas perdre de vue son objectif ultime », souligne-t-elle.

Autres solutions pour ne pas rester coincé dans un emploi alimentaire toute sa vie, selon Karine Roussy : en choisir un à temps partiel, viser un poste se rapprochant de celui espéré, mais plus facile à décrocher, ou explorer des pistes alternatives pour financer la poursuite de sa recherche d’emploi. « Parfois, mieux faire une demande d’aide sociale que d’avoir un emploi alimentaire ! »