Le PLQ promet la gratuité du transport en commun pour les aînés et les étudiants

LAVAL | Alors que Philippe Couillard se targue d’avoir accordé plus d’autonomie aux municipalités, le Parti libéral du Québec s’est engagé aujourd'hui à imposer, partout dans la province, la gratuité du transport collectif pour les aînés et les étudiants.

Les sociétés de transport, qui relèvent des villes, seraient évidemment compensées par le gouvernement en se partageant une somme estimée à 200 M$ par année.

Le communiqué ne précise pas de tranche d’âge pour les étudiants. Il a toutefois été possible d’apprendre que les libéraux souhaitent s’inspirer de la Société de transport de Montréal (STM), qui offre un tarif réduit à tous les étudiants à temps plein, peu importe leur âge.

Le PLQ estime qu’environ 200 000 étudiants et 80 000 aînés profiteraient de cette mesure.

«Mur à mur»

La proposition risque de ne pas nécessairement convenir à toutes les municipalités. Lors de la dernière campagne électorale municipale, Équipe Coderre et Projet Montréal s’étaient tous deux engagés à instaurer un «tarif social» permettant aux moins nantis de se déplacer à moindre coût.

En février dernier, la mairesse Valérie Plante avait d’ailleurs commandé à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) une étude en vue de l’implantation de ce type de tarification.

D’autres villes qui, comme Laval, offrent déjà le transport collectif sans frais pour les aînés, ou qui, comme Sainte-Julie, offrent le transport sans frais pour tous, recevraient quant à elles une compensation financière qui ne leur est pas versée actuellement.

5 M$ pour un «passeport mobilité»

Les libéraux proposent également de mettre en place un «passeport mobilité» qui permettrait aux usagers d’emprunter tous les services de transport durable de la province avec un même laissez-passer en utilisant leur cellulaire ou une carte d'accès universelle.

Ce mode de paiement universel s’étendrait non seulement à l’autobus, au métro et au train de banlieue, mais aussi à l’autopartage et au vélopartage. Son implantation est évaluée à 5 M$.

Le Parti libéral, qui plaide depuis des mois pour l’indépendance de la Caisse de dépôt et placement du Québec, entend tout de même lui demander d’étudier la possibilité de prolonger le REM jusqu’à Mirabel.

Attirer le vote des jeunes

Les mesures annoncées aujourd'hui par Philippe Couillard visent vraisemblablement à ramener au Parti libéral du Québec le vote des jeunes, qui penche de plus en plus pour Québec solidaire, notamment.

Le sondage Léger publié aujourd'hui dans les pages du quotidien Le Devoir signale un repli important du vote libéral chez les 18 à 24 ans. Selon ce dernier coup de sonde national, l’appui des jeunes dont se félicite Philippe Couillard depuis le début de la campagne électorale aurait fondu de sept points, pour atteindre le même niveau qu'à la CAQ.

«La jeunesse du Québec s’identifie comme jamais auparavant [au PLQ]», a pourtant déclaré M. Couillard dimanche dernier à Trois-Rivières.

Or, il semble que le PLQ ne fasse plus mieux que le PQ ou la CAQ dans cette catégorie. Selon un sondage Mainstreet–Groupe Capitale Médias dont les résultats ont été rapportés lundi, Québec solidaire dominerait actuellement chez les 18-34 ans avec 31 % d’appuis.

Rappelons que le parti dirigé par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois propose de son côté de réduire de moitié les tarifs des services de transport en commun partout au Québec.