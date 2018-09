Le PQ veut freiner les hausses de salaires des hauts dirigeants

Jean-François Lisée s’engage à taxer les salaires des hauts dirigeants qui dépassent de plus de 30 fois le salaire moyen des employés d’une entreprise.

Le chef péquiste a fait l’annonce mardi matin de cette «taxe glouton» lors d’un point de presse à l’Université de Montréal.

«Le principe est simple : le salaire moyen, au sein d’une entreprise publique, sera comparé à la moyenne des 5 plus hauts revenus. Si le résultat des hauts salaires est plus de 30 fois supérieur, l’entreprise devra payer la ‘‘taxe gloutons’’, soit un pourcentage appliqué sur la portion des salaires des 5 plus hauts dirigeants excédant la norme des 30 fois», écrit le parti dans un communiqué de presse.

«Pour donner le temps aux entreprises de changer leurs pratiques, la mesure ne s’appliquera qu’à la troisième année de notre mandat, à un taux de 10 %. À partir de la quatrième année, le taux sera de 25 %», poursuit le parti.

Il s’agit d’une promesse que le Parti québécois avait déjà dévoilée en avril dernier, dans la foulée des hausses de salaire importantes des hauts dirigeants de Bombardier.

Le PQ prévoit également «limiter les salaires des dirigeants des sociétés d’État au niveau de celui du premier ministre».

Évasion fiscale

La formation souverainiste a dévoilé du même souffle plusieurs mesures pour lutter contre l’évasion fiscale, notamment une «taxe sur les profits détournés des multinationales».

«Le ministère des Finances évalue les pertes fiscales attribuables aux profits détournés à 159 M$ annuellement pour le gouvernement du Québec. Nous allons appliquer une taxe de 25 % sur ces profits détournés et nous retirerons le Québec des conventions fiscales signées avec des paradis fiscaux. Ainsi, les entreprises auront avantage à déclarer leurs revenus au Québec, ce qui nous permettra de récupérer ces 159 M$», affirme l’ex-ministre des Finances Nicolas Marceau dans le même communiqué.

De plus, Jean-François Lisée s’engage à ce que la TVQ soit appliquée sur tous les biens étrangers achetés en ligne.

Après l’annonce de mardi matin, le chef péquiste doit participer à un période d’échanges avec les étudiants de l’Université de Montréal, dans le cadre d’un événement organisé par la FAÉCUM.

En soirée, Jean-François Lisée participera à un débat local organisé dans sa circonscription de Rosemont, où il croisera notamment le fer avec le candidat de Québec solidaire, l’ex-chroniqueur de La Presse Vincent Marissal.

– Plus de détails suivront...