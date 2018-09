Légalisons la trottinette électrique !

Saviez-vous que le Code de la route du Québec prohibe l’usage de la trottinette électrique partout sur la voie publique ? C’est idiot ! La trottinette s’avère le moins encombrant des transporteurs motorisés urbains et supplantera le vélo dans plusieurs villes du monde.

« Il y a un an, l’idée d’un homme adulte sur une trottinette paraissait risible, écrit Micah Toll du site spécialisé Electrek. Aujourd’hui, nous voyons des dirigeants d’entreprise dévaler la rue à trottinette, la cravate au vent. » Cet engin a une qualité que les autres n’ont pas : il est amusant. Difficile d’expliquer pourquoi. Ça vous dessine un sourire sur les lèvres.

Davantage de citadins se déplaceront à trottinette électrique ou à vélo électrique qu’en voiture dans le centre des grandes villes d’ici dix ans, selon Dara Khosrowshah, le PDG d’Uber, en conférence avec le site TechCrunch. Sa compagnie se repositionne en conséquence. Chez nous, après le taxi, voilà donc Bixi dans la mire du géant... Et plus encore que sur les vélos électriques, Uber mise sur les trottinettes à maints égards plus commodes pour les citadins. Madame porte la jupe ou la robe ? Aucun problème. Pas de siège à enfourcher. On se tient debout. À Tel-Aviv cet été, j’ai vu cinq amies en tenue de soirée circuler à trottinette sur le boulevard Bograshov. Une scène impensable à vélo.

Scooter War

Pour le Financial Times, c’est l’événement de l’année dans l’univers des transports : l’irruption soudaine de la trottinette comme le moyen de transport urbain par excellence dans les grandes villes américaines. Peu de gens l’ont vu venir !

En passant, en anglais, trottinette se dit scooter. Lorsque les médias américains parlent d’une « Scooter War », ce n’est pas de petites motos dont il s’agit... Se déroule en ce moment une guerre commerciale entre différents aspirants-magnats de la trottinette.

Auberge « sur les stéroïdes »

Ces géants du transport qui se frottent les mains en investissant des milliards dans la trottinette me rappellent une autre bizarrerie : l’amélioration stupéfiante des auberges de jeunesse qui suscitent soudainement l’intérêt des multinationales. Grâce aux applications de comparaison et d’évaluation comme Hostel World, ces établissements bon marché avec dortoirs se sont métamorphosés... quoique peut-être en y perdant leur âme. L’auberge la mieux cotée du Québec (9,6/10), M Montréal, ressemble à une grande « tour à condos » et offre deux énormes spas sur son toit-terrasse en plein centre-ville. La chaîne Hilton lance donc cet automne son propre concept d’«auberge de jeunesse» : « Une auberge sur les stéroïdes », promet Christopher Nassetta, le PDG de Hilton. Eh oui, Uber et Google investissent dans les trottinettes... et Hilton convoite le marché des auberges de jeunesse... On aura tout vu !(Sources : Forbes et Fortune)