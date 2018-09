Legault demande à Couillard de dévoiler ses cibles en immigration

LAVAL | François Legault met au défi le chef libéral Philippe Couillard de révéler combien d’immigrants il compte accueillir s’il gagne l’élection.

«Je vais lui poser la question en direct, M. Couillard, soyez transparent, combien voulez-vous accueillir d’immigrant au cours du prochain mandat si vous êtes premier ministre. J’aimerais qu’il réponde à la question avant le débat de jeudi», a lancé le chef caquiste lundi lors d'un point de presse à Laval.

M. Legault soutient que le Québec a accueilli 37 000 immigrants en 2002. Lors de la première année complète du gouvernement libéral de Jean Charest, en 2004, 44 000 nouveaux arrivants s’installaient au Québec. En 2018, ils sont maintenant 52 000, a-t-il ajouté. Il craint que Philippe Couillard au cours d’un prochain mandat en accepte davantage.

«Est-ce qu’on va en recevoir 60 000, 70 000? Je pense que les Québécois ont le droit de savoir», a-t-il affirmé. Il estime que M. Couillard doit être le plus transparent possible en élection. «Nous on a une réponse très claire : 40 000. Quelle sera la réponse des libéraux», a-t-il ajouté.