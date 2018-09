Legault se questionne sur le nombre important d’élus à Montréal

SAINT-TITE | François Legault estime qu’il y a «beaucoup d’élus» à Montréal et va en discuter avec les politiciens municipaux s’il devient premier ministre.

«Il y a beaucoup d’élus municipaux à Montréal. Je dis: on va en discuter avec eux autres. On n’imposera pas ça», a lancé le chef caquiste mardi lors d’une mêlée de presse en marge d’une visite au festival western de Saint-Tite.

Montréal compte un total de 103 élus : une mairesse, 64 conseillers, dont 18 maires d’arrondissement, ainsi que 38 conseillers d’arrondissement.

En Ontario, le premier ministre conservateur Doug Ford a fait les manchettes ayant recours à la clause nonobstant pour outrepasser une décision d’un tribunal qui a statué lundi que sa loi pour réduire le nombre de conseillers municipaux à Toronto était illégale.

M. Ford veut faire passer de 47 à 25 le nombre d’élus de la ville de 2,8 millions de personnes. Les élus montréalais sont beaucoup plus nombreux pour une population moindre. Lorsqu’un journaliste l’a souligné à François Legault, il a acquiescé. «Il y a beaucoup d’élus municipaux à Montréal. Je dis on va en discuter avec eux autres», a dit le chef caquiste.

Réduirait-il le nombre d’élus ? «Je trouve qu’il y en a beaucoup, mais on va en discuter avec les gens de Montréal. On veut donner plus d’autonomie aux municipalités on n’est pas pour aller dans le sens contraire, comme l’a fait M. Ford, mais plutôt par consensus», a ajouté M. Legault