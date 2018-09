Legault veut mettre un frein aux dépenses farfelues à l’Assemblée nationale

SAINT-TITE | Un président caquiste de l’Assemblée nationale ferait un ménage dans les dépenses de mission des parlementaires, assure François Legault qui promet la transparence, même pour les bouteilles de vin.

«Je ne voudrais pas que le prochain président de l’Assemblée nationale se retrouve comme s’est retrouvé l’ancien président il y a quelques semaines», a lancé le chef caquiste en fin de journée mardi en marge d’une visite au festival western de Saint-Tite.

Une série de reportages du Journal ont illustré au printemps le manque de transparence des missions parlementaires à l’étranger, où le vin coule parfois à flot. Le président Jacques Chagnon avait d’ailleurs refusé en mêlée de presse de divulguer spécifiquement les dépenses en alcool.

Pour M. Legault il est temps de faire le ménage. Il «pourrait y avoir plus de détails» sur les dépenses, incluant le nom des vins consommé et «combien il a coûté »

«La CAQ a toujours été le parti, toute proportion gardée, qui participait le moins à ces activités internationales, on y allait à la pièce. S’il y avait quelque chose à en tirer, oui, sinon, bien ce n’est pas des vacances», a affirmé M. Legault, qui indique qu’avec un président de l’Assemblée nationale provenant de la CAQ, «il pourrait y avoir moins» de missions parlementaires à l’étranger.

M. Legaut estime que ce genre de détail devrait également être rendu public pour les missions des ministres. Il s’engage aussi à déposer un projet de loi qui réforme la loi d’accès à l’information. «On doit être le plus transparent possible sans nuire au bon fonctionnement de l’État», a-t-il dit.

Immigration

Au matin à Laval, François Legault a ravivé le thème de l’immigration en s’en prenant à Philippe Couillard, qui n’est pas assez transparent selon lui. Il a demandé au chef libéral de révéler combien d’immigrants il compte accueillir s’il gagne l’élection. Il souhaite que M. Couillard le fasse avant le premier débat des chefs jeudi.

«Est-ce qu’on va en recevoir 60 000, 70 000? Je pense que les Québécois ont le droit de savoir», a-t-il affirmé. Il estime que M. Couillard doit être le plus transparent possible en élection. «Nous on a une réponse très claire : 40 000. Quelle sera la réponse des libéraux», a-t-il ajouté.