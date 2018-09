Lemieux n’a pas le choix

On a l’impression de se répéter, mais David Lemieux jouera gros cette semaine à Las Vegas. Il n’aura pas le luxe de subir une autre défaite s’il désire obtenir d’autres combats d’envergure dans un avenir rapproché.

Avec 43 combats et plusieurs blessures notables au compteur, Lemieux (39-4, 33 K.-O.) est conscient que la fenêtre d’un combat de championnat du monde est en train de se refermer.

S’il veut la garder ouverte, une défaite contre Spike O’Sullivan (28-2, 20 K.-O.) samedi soir au T-Mobile Arena n’est donc pas une option. Non seulement il doit gagner, mais il doit le faire avec éclat devant les caméras de HBO.

On se souvient que Lemieux s’est déjà retrouvé dans la même situation après sa défaite contre Gennady Golovkin en 2015. Il avait répondu avec quatre victoires consécutives, dont un percutant knock-out contre Curtis Stevens, pour devenir un aspirant légitime au champion WBO Billy Joe Saunders. Cependant, le Québécois a mordu la poussière en subissant un revers décisif contre l’Anglais devant ses partisans en décembre dernier.

Il s’agissait de la deuxième défaite du représentant d’Eye of the Tiger Management contre un boxeur qui fait partie de l’élite des 160 lb. S’il est parvenu à se relever une première fois, est-ce que David Lemieux pourra le faire à nouveau ? De plus, est-ce qu’on peut affirmer que son duel contre Spike O’Sullivan est celui de la dernière chance s’il souhaite revenir au sommet ?