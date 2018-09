Les 10 tendances mode de l’automne qu’il faut adopter sur-le-champ

Il est ENFIN venu l’heure de vous dicter les grandes tendances de l’automne afin de garnir votre garde-robe de nouvelles pièces de vêtements vraiment cool.

À go, inspirez-vous!

1. Le look d’écolier

Pour l’automne, on prêche pour notre paroisse en arborant un foulard, un polo ou une veste aux couleurs de notre école.



2. L’imprimé animalier

Cette saison, le mot d’ordre est de ne pas passer inaperçu! Pour exécuter cette promesse avec brio, on choisit un motif animalier comme celui du zèbre, du tigre ou du léopard pour flasher à des kilomètres.



3. Le sac XXL

Adieu petit sac à main, cet automne on le prend le plus grand possible, histoire de faire une sacrée virée shopping!

4. Le patchwork

Pour suivre la tendance de près, on saute sur les jeans à patchs de différentes couleurs. Oui!

5. Les bottes de cowboy (revisitées)

Pour les plus conservatrices, la version traditionnelle reste indétrônable, mais pour celles qui aimeraient être plus funky, vous pouvez les prendre de couleurs, avec des motifs ou avec des franges.



6. Les couleurs flash des années 80

En plus des paillettes, du lurex et des épaules surdimensionnées, on s’approprie la couleur la plus en vogue des années 80: le néon.

P.S Si vous souhaitez ressembler à un crayon highlighter, vous pouvez copier-coller le look de Kylie Jenner.

7. Le foulard en soie

Arrêtez tout! C’est lui LE foulard de la saison qui vous donnera un look élégant en tout temps. Vous pouvez l’arborer dans votre crinière, dans votre cou ou même comme top; tout est permis!

8. L’imprimé tartan

On copie tous les looks de Cher Horowitz de Clueless pour se coller à la tendance le plus possible.

9. Les accessoires blancs

Des chaussures jusqu’aux sacs à main, on les choisit tout blancs cette saison. Coup de cœur pour les espadrilles de style chunky!



10. La fameuse chaîne est de retour!

Pour rendre un hommage à Avril Lavigne, on reporte la chaîne accrochée à notre ceinture sur tous nos looks. Sinon, vous avez toujours les options en collier XXL ou en boucles d’oreille statement. YAS!

