Luis Castillo se charge des Dodgers

Le lanceur Luis Castillo a été dominant au monticule et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Dodgers de Los Angeles 3-1, mardi, au Great American Ball Park.

Castillo (9-12) a passé six manches et un tiers sur la butte et n’a donné qu’un seul point, quatre coups sûrs et une passe gratuite. Il a également retiré neuf cogneurs sur des prises.

L’artilleur de 25 ans a obtenu du soutien offensif de Brandon Dixon et Scott Schebler, qui ont respectivement étiré les bras en solitaire, lors des deuxième et troisième manches. L’autre point des Reds est venu d’un simple de Scooter Gennett en cinquième.

Le spécialiste des fins de match Raisel Iglesias a obtenu son 26e sauvetage en 2018 dans cette rencontre.

Le voltigeur Joc Pederson a été le seul à inscrire un point pour les perdants, quand il a frappé une longue balle dans le sixième engagement. Il s’agissait de son 20e circuit de la saison.

Hyun-Jin Ryu (4-3) a vu la défaite s’ajouter à sa fiche, alors qu’il a accordé l’ensemble des points de ses adversaires en cinq manches de boulot.