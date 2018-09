Objectif élevé pour Tatar

Les partisans ont beau ne pas se bercer trop d’illusions envers les deux nouveaux venus du Canadien, ça n’empêche pas ceux-ci de se fixer des objectifs élevés.

Après un court séjour décevant avec les Golden Knights de Vegas, Tomas Tatar s’attend à ramener son jeu au niveau de ses belles années avec les Red Wings... et peut-être plus.

« Je suis revenu à Vegas avec l’intention de démontrer que je pouvais jouer sur la première unité. Je veux maintenant prouver aux Montréalais que je peux jouer au sein du premier trio et peut-être même marquer 30 buts. »

Jamais au cours de ses cinq saisons complètes dans la LNH le Slovaque n’a atteint ce plateau. Il s’en est approché une fois, en 2014-2015. Cette saison-là, il avait dominé la colonne des buteurs des Red Wings en faisant bouger les cordages à 29 reprises.

Depuis, il a connu des campagnes de 21, 25 et 20 buts.

« J’ai eu de bonnes saisons à Detroit. J’ai 27 ans, je suis à l’apogée de ma carrière. Je peux encore aider une équipe et être productif », a-t-il tenu à assurer.

Boudé en séries

Si on reprochait à Max Pacioretty son manque de contribution en séries éliminatoires, on ne peut pas dire que Tatar ait démontré une plus grande productivité. En 25 matchs éliminatoires depuis le début de sa carrière, l’attaquant n’a marqué que quatre buts.

Ce manque de productivité n’est sans doute pas étranger au fait que Gerard Gallant lui ait fait visiter la passerelle à 12 reprises lors du dernier tournoi printanier. D’ailleurs, Tatar n’a participé qu’aux deux derniers matchs de la finale.

Pourtant, Vegas avait payé le gros prix pour faire son acquisition en envoyant à Detroit ses choix de premier tour en 2018, de deuxième tour en 2019 et de troisième tour en 2021.

« Ce ne fut pas facile. C’était la première fois que j’étais échangé. Je suis arrivé à Vegas dans un environnement où tout le monde jouait avec confiance. J’aurais dû faire mieux, a-t-il expliqué. Toutefois, lorsque tu entres en séries, le seul objectif est de te rendre le plus loin possible et gagner la coupe Stanley. Quand tu ne joues pas, tu t’assures d’apporter ton soutien à l’équipe. »

Suzuki se voit à Montréal

De son côté, Nick Suzuki tentera de gagner un poste avec le Canadien dès cette saison. Pourtant, lundi, George McPhee, le directeur général des Golden Knights, soutenait que l’attaquant de 19 ans se trouvait à une ou deux saisons du circuit Bettman.

« C’était la situation à Vegas. On verra ce que ce sera à Montréal. Mais j’ai bien l’intention de tout faire pour démontrer que j’ai ma place », a déclaré le choix de premier tour des Knights en 2017.

Parfois utilisé à l’aile au cours de ses deux dernières campagnes dans l’uniforme de l’Attack d’Owen Sound, Suzuki a stipulé qu’il était avant tout un joueur de centre.

« J’ai joué à cette position toute ma vie. Je sais que plusieurs équipes recherchent de gros joueurs de centre, mais je peux encore le faire. Le gabarit n’a pas d’importance », a soutenu l’Ontarien de 5 pieds 11 pouces.

Il a également pris soin d’ajouter qu’il s’acquitte bien de ses responsabilités en territoire défensif lorsqu’il joue à la position de centre. Voilà sans doute de la musique aux oreilles de Marc Bergevin et de Claude Julien.