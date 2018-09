Pédophilie: le pape François reçoit jeudi les évêques américains

Le pape François recevra jeudi au Vatican les principaux évêques américains, a indiqué mardi le porte-parole du Vatican, en plein scandale sur des abus sexuels commis par des membres du clergé, et sur fond d’accusations portées à son encontre concernant les agissements d’un cardinal américain.

Les cardinaux Daniel DiNardo, président de la Conférence épiscopale américaine, et l’archevêque de Boston Sean O’Malley, président de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, seront également reçus par le pape argentin, a précisé ce porte-parle, Greg Burke.

Le sujet de leur entretien n’a pas été précisé, mais la publication mi-août d’un volumineux rapport sur les abus commis en Pennsylvanie (est) par des membres du clergé, ajoutée à la démission en juillet du cardinal américain Theodore McCarrick, lui-même accusé, ont secoué l’Eglise catholique américaine, révélant de profondes divisions entre évêques, certains d’entre eux critiquant ouvertement le pape François.

Ce dernier a été accusé d’avoir soutenu Mgr McCarrick par un archevêque italien, Mgr Carlo Maria Vigano, ancien ambassadeur du Saint-Siège à Washington.

Le prélat italien affirme avoir dit à François, dès le début de son pontificat en 2013, que ce cardinal jetait son dévolu sur des jeunes séminaristes et prêtres. Des allégations qui restent néanmoins sujettes à caution.

La publication, il y a près d’un mois, d’un rapport accablant sur des abus impliquant plus de 300 prêtres et un millier d’enfants en Pennsylvanie a par ailleurs profondément secoué l’Eglise catholique américaine et choqué l’opinion publique.

La commission contre la pédophilie, présidée par le cardinal O’Malley et instituée par le pape François, avait prévenu dimanche que la lutte contre les abus sur les enfants devait être «la priorité» de l’Eglise catholique.

Sinon «toutes nos autres activités d’évangélisation, nos oeuvres de charité et d’éducation, s’en ressentiront», avait-il averti.

Dans un communiqué diffusé le 27 août, le cardinal DiNardo s’était dit «désireux» de rencontrer rapidement le pape.