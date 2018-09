[QUIZ] Quel café de Montréal devriez-vous fréquenter selon votre personnalité?

Quiz

Quelques-unes, et elles sont toutes non toxiques pour les animaux

Oui et non, ça dépend des journées et des sorties!

Pastel Rita

Tommy

L’Anticafé

Caffè Italia

Doggy Café

Vous devriez fréquenter le Pastel Rita! L’apparence est hyper importante pour vous tout comme votre compte Instagram que vous vous assurez de garder impeccable. C’est pourquoi le décor aux couleurs pastel du Pastel Rita est l’endroit tout indiqué où aller prendre votre café. - 5761 boulevard Saint-Laurent

Vous devriez fréquenter le Tommy! Votre logement est un véritable havre de paix pour vos amis les plantes vertes. Lorsque vous êtes au Tommy, vous vous sentez immédiatement bien avec toutes les plantes qui pendent du plafond. C’est l’endroit idéal où aller vous chercher un café et croissant avant d’aller travailler à vos bureaux du Vieux-Port, ou encore vous installez pour étudier en vue de votre prochain examen. - 200 rue Notre-Dame Ouest

Vous devriez fréquenter l’Anticafé d’Hochelag! Pour fonctionner dans la vie, vous avez besoin d’un peu de bordel. Un café trop épuré vous angoisse alors que lorsque vous êtes dans l’Anticafé, vous vous sentez comme à la maison. L’esprit de communauté et de partage vous plaît dans ce genre d’endroit où vous payer en fait à l’heure. - 3989 rue Ontario Est

Vous devriez fréquenter le Caffè Italia. La tradition, c’est HYPER important pour vous. Vous n’avez jamais bu de café filtre, car votre grand-père (italien) vous a initié très jeune aux espressos. Boire du café à quelque chose de très religieux pour vous alors vous vous foutez un peu de partager l’allure de votre tasse à vos abonnés Instagram… - 6440 boulevard Saint-Laurent

Vous devriez fréquenter le Doggy Café! L’amour de votre vie est votre chien et vous n’avez même pas honte de le crier haut et fort! Vous êtes vraiment sensible à la cause animale, c’est pourquoi vous fréquentez des endroits comme le Doggy café qui offrent des menus végétariens et parfois même entièrement véganes. - 4701 rue Saint-Denis

