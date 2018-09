Un beau lever de rideau sur XOXO

Beaucoup de beau monde, des larmes et quelques malaises. La première de XOXO, la nouvelle téléréalité amoureuse de TVA, a été enregistrée hier soir au New City Gas à Montréal.

Photo Martin Alarie

Habilement mené par Anouk Meunier, le grand plateau a débuté à 21 h devant un public de milléniaux tirés à quatre épingles et armés de leurs téléphones intelligents. Deux heures plus tard, on savait quelles filles avaient été recrutées par Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben pour participer au rendez-vous télévisuel et investir le penthouse du centre-ville dans lequel elles passeront potentiellement les trois prochains mois. Quant à celles rejetées, elles ont appris la nouvelle de manière plutôt brutale.