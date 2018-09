Un concessionnaire Ford du Québec a recréé le F-150 Lightning

Vous vous souvenez du SVT Lightning, cette version modifiée du Ford F-150 produite jusqu’en 2004?

Visiblement, il y en a quelques-uns qui s’en rappellent chez Ford St-Basile. Question de faire vibrer notre fibre nostalgique, ce concessionnaire de la rive-sud de Montréal a créé un hommage au SVT Lightnng 2003 à partir d’un Ford F-150 flambant neuf!

Orné d’une peinture rouge identique à celle offerte par Ford à l’époque, le F-150 modifié par le concessionnaire est aussi équipé d’embouts d’échappement sur les côtés, de freins à six pistons et de roues en alliage noires de 20 pouces chaussées de pneus Toyo Proxes. La suspension a aussi été abaissée pour donner à ce F-150 une allure plus sportive similaire à celle que le SVT Lightning proposait à l’époque.

Commercialisé de 1993 à 1995, puis de 1999 à 2004, le Ford F-150 SVT Lightning mariait à merveille la performance d’une voiture sport à la robustesse d’une camionnette.

Le modèle a notamment été rendu célèbre par sa parution dans le premier film Rapides et Dangereux, où on pouvait apercevoir Paul Walker à son volant.

Côté mécanique, Ford St-Basile est demeuré un peu plus conventionnel. Le F-150 «Lightning» 2018 est équipé d’d’un V8 de 5,0 litres et d’une transmission automatique à 10 rapports, comme à sa sortie de l’usine. Le concessionnaire note toutefois qu’un compresseur peut être ajouté en option pour plus de puissance, comme c’était le cas avec le Lightning de l’époque!

Cette édition spéciale modifiée par Ford St-Basile est actuellement à vendre pour la somme de 45 687$.