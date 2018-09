«Un des meilleurs ailiers des dernières années»

Marc-André Fleury a toujours un grand sourire, mais il en avait aussi un dans la voix en parlant de la transaction entre le Canadien et les Golden Knights. À ses yeux, George McPhee a réalisé un très bon coup en faisant l’acquisition de Max Pacioretty.

« Je suis vraiment heureux, a lancé d’entrée de jeu Fleury lors d’une entrevue téléphonique au Journal de Montréal, mardi. J’ai connu Pacioretty cet été puisqu’il travaille maintenant avec le même agent que moi, Allan Walsh. J’ai rapidement aimé sa personnalité, c’est vraiment un bon gars en plus d’être un des meilleurs marqueurs de la LNH.

À Vegas, Max renouera avec Gerard Gallant, a-t-il poursuivi. Quand tu changes d’équipe pour la première fois, c’est toujours plus facile quand tu peux tomber dans un environnement assez familier. Gerard facilitera sa transition avec nous. Il saura comment l’utiliser afin de maximiser sa valeur. »

Nous avions besoin d’un ailier après les départs de James Neal et de David Perron, a-t-il ajouté. C’était plusieurs buts à remplacer. Avec Max, nous comblons un trou important et il ne faut pas oublier que nous avons aussi ajouté un très bon centre en Paul Stastny. »

À Vegas, Pacioretty risque fort de se retrouver à l’aile aux côtés de Stastny. Gallant ne devrait pas toucher à son meilleur trio la saison dernière, celui de William Karlsson avec Jonathan Marchessault et Reilly Smith.

Sur la scène internationale, Pacioretty et Stastny ont déjà joué ensemble pour les États-Unis. C’était le cas aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et au Championnat du monde à Helsinki et Stockholm en 2012.