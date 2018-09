Un resto du futur où un robot vous servira votre cocktail ouvre à Montréal

Un restaurant vraiment pas comme les autres ouvrira ses portes bientôt à Montréal! Dès le 14 septembre, les Montréalais pourront aller vivre une expérience hors de l’ordinaire qui sollicitera leurs 5 sens au resto Le XVI XVI.

Situé au 1616 rue Sherbrooke Ouest, le XVI XVI est un restaurant et un bar à cocktails. Le premier étage accueillera 75 personnes pour le repas. Le sous-sol quant à lui sera réservé pour les cocktails.

C’est justement au sous-sol que vous pourrez voir en action le robot-barman R1-B1. En plus de concocter votre cocktail, R1-B1 sera également capable d’interagir avec ses clients. Il serait le seul robot-barman du genre à exister sur la planète.

L'aspect technologique du restaurant ne se retrouvera pas seulement au sous-sol avec le robot... Les tables du restaurant seront équipées d’un boîtier appelé «pop» qui vous permettra de communiquer avec votre serveur ou le voiturier. Vous n’aurez qu’à y connecter votre cellulaire.

Dans les mois à venir, le restaurant ouvrira une terrasse et aussi une salle immersive où seulement une douzaine de clients privilégiés pourront vivre une expérience gastronomique où les cinq sens seront stimulés. C’est très intrigant tout ça.

Le XVI XVI ouvre officiellement ses portes le 14 septembre.

Le XVI XVI

1616 rue Sherbrooke Ouest

