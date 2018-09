Un timbre en hommage aux militaires

Poste Canada a dévoilé un timbre rendant hommage aux forces armées canadiennes, mardi, à la Base de Valcartier, près de Québec.

Le geste se veut le témoignage de la gratitude des Canadiens. La société d'État rappelle que les membres des forces «ne font pas que défendre notre pays. Ils constituent aussi l’ultime recours pour protéger les Canadiens et leurs collectivités lorsque surviennent des catastrophes naturelles dont les difficultés dépassent les capacités d’autres intervenants d’urgence», peut-on lire dans un communiqué de presse mentionnant notamment les feux de forêt qui sévissent.

Il s'agit d'un des cinq timbres que dévoile cette semaine Poste Canada, en l'honneur des intervenants d'urgence. On veut souligner «leurs compétences, leur dévouement et les sacrifices qu'ils s'imposent pour protéger les Canadiens et leurs collectivités». Les paramédics, les experts en recherche et sauvetage, les pompiers et les policiers auront droit aussi leur timbre hommage.