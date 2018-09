Une grand-mère olé olé!

Je suis une femme célibataire de 77 ans. Je nagé à contre courant de mes deux sœurs qui se sont mariées et qui ont fondé des familles. Non pas que je ne l’aurais pas voulu, mais la vie ne m’a pas permis de me réaliser de la manière souhaitée par nos parents. J’ai donc fait contre mauvaise fortune bon cœur et je me suis attelée à me bâtir une carrière qui me permette de bien vivre à ma retraite, et j’en profite.

Je mets beaucoup de soin à me vêtir à la fine pointe de la mode et je dépense beaucoup d’argent en soins pour me maintenir à mon meilleur. Le problème : ça indispose mes sœurs et elles passent leur temps à m’accuser de jouer à la coquette alors que ce n’est plus de mon âge selon elles. J’aime la fête, tous les évènements musicaux, et les arts en général me passionnent. Au dire de mes sœurs je suis une vieille qui refuse de vieillir, alors que moi je considère que je continue à me réaliser même rendue au soir de ma vie. Ai-je tort Louise?

Une jeune vieille

Mais pas du tout. Qui a dit que le plaisir de vivre devait s’arrêter à un âge précis? Bien sûr, la majorité entre dans le troisième âge avec l’idée de se reposer et d’en faire le moins possible. Mais qui a décrété que tout le monde était fait dans le même moule? Vous devriez cesser d’écouter ces empêcheuses de tourner en rond et profiter au maximum de tout ce que la vie vous permet de faire à partir de ce que vous avez bâti vous-même.