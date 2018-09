FORGET, Laurent



À Laval, le 5 septembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Laurent Forget, époux de feu Marielle De Guise.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Thérèse (Samir Alahmad), Richard (Johanne Brunet) et Benoît, ses petits-enfants Lara, Karine, Mélanie, son arrière-petit-fils Zackary, son frère Bernard (Nycole Gauvin) ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances vendredi le 14 septembre de 18h00 à 21h00 et samedi matin le 15 septembre de 10h00 à 11h00, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, St-Laurent.Une cérémonie suivra à 11h00 à la chapelle du complexe