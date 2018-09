PATENAUDE (née Bourdeau)

Viola



À Candiac, le 9 septembre 2018, à l'aube de ses 91 ans, est décédée Viola Bourdeau, épouse de feu Roméo V. Patenaude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denys (Isabelle), Jacques (Linda), Jean (Diane), Richard (Diane), Sylvie (Sylvain) et Manon (Robert), ses petits-enfants David, André, Marc, Steve, Magaly, Félix et Frédérike, ses arrière-petits-enfants James, Jack, Raphaelle, Annabelle et Brielle ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 15 septembre au complexe:135 CHEMIN HAENDEL, CANDIACà compter de 10h, suivi d'une liturgie de la Parole à 12h.Au lieu de fleurs, des dons, en sa mémoire, à la société Alzheimer seraient appréciés.