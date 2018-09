DESROSIERS, Madeleine

(née Lefebvre)



Au CHSLD Sainte-Catherine, le 8 septembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Madeleine Lefebvre, anciennement de Saint-Rémi, épouse de feu Monsieur Gérard Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Ginette), Monique et Manon (Claudia), son petit-fils Thomas, sa soeur Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.Toutes marques de sympathie pourraient se traduire par des dons à la Société Alzheimer (formulaires disponibles au salon).Elle a été confiée auSAINT-RÉMI, QCTél 450-454-2372www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 23 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, le lundi 24 septembre à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église paroissiale de Saint-Rémi.