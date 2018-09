LAPOINTE, Michel



À Laval, le 6 septembre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Michel Lapointe.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Eve (Jean-François), sa conjointe Maria, ses beaux-enfants Simon (Marie-Eve) et Claudine (Ghislain), ses soeurs Carole et Diane (Christian), son neveu Sylvain, ses nièces Nathalie, Karine, Mélanie, Caroline et Marie-Soleil, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues.La famille vous accueillera le dimanche 16 septembre 2018 de 14h à 18h30 à la:Des hommages rendus par la famille et les proches seront faits vers 18h30 au salon même.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.