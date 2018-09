BERGERON, Raymond



C'est avec une profonde tristesse que Micheline Daoust, épouse et Virginie Bergeron, fille, vous font part du décès de Raymond Bergeron survenu le 3 septembre 2018 à Montréal.Il fut de nombreuses années professeur de biologie au Collège Jean-de-Brébeuf, gestionnaire au Ministère des Affaires indiennes et du nord et gestionnaire à l'Agence de Revenu du Canada pour les crédits d'impôt en recherches scientifiques.Lui survivent sa soeur Janine ainsi que de nombreux parents et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura aucune cérémonie. La crémation aura lieu dans la plus stricte intimité. Un hommage lui sera rendu ultérieurement.Pour honorer sa mémoire, un don à la Société Alzheimer ou à la Fondation de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal serait apprécié.- Jean d'Ormesson