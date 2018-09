LATOUR, Bernard



À Montréal, le 30 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Bernard Latour. Il rejoint son épouse Lise et sa fille Patricia.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Sylvie, Josée, Yves et André, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 septembre 2018 de 19h à 20h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole et un hommage au salon du complexe.