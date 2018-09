PIGEON, Eva



À Montréal, le 6 septembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Eva Pigeon. Elle rejoint ses frères Donat, Georges et Rosario.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Blanche, Léonie (feu Henri Martel), Annette (feu Roger Théroux), Aline (feu Jean Lanthier) et Lucille, son frère Émile (Antoinette), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 14 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 15 septembre dès 9h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 15 septembre à 11h, en l'église St-Bonaventure, 5205, rue St-Zotique, Montréal. Suivra l'inhumation au Repos St-François d'Assise.