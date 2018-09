VERNER, Louise



À Longueuil, le 2 septembre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Louise Verner, épouse de M. Claude Nadeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Nicolas, ses belles-filles Stéphanie et Isabelle ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants, et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 14h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en salon du complexe.Un don à la SPCA serait apprécié en sa mémoire.