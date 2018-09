BELZILE, Frère Régis, capucin



Évêque émérite de MoundouÀ Montréal, le 4 septembre 2018 est décédé frère Régis Belzile, capucin, âgé de 87 ans. Né à Amqui le 13 mars 1931, il reçoit le nom de Joseph-Marie au baptême. Il entre chez les Capucins en 1953 et reçoit alors le nom de Régis. Ordonné prêtre en 1961, il part en mission pour le Tchad en 1962. Il oeuvre dans le diocèse de Moundou jusqu'en 1990 dont 10 ans comme évêque (1975-1985). Revenu au Canada, il travaille en paroisse dans le diocèse de Montréal et de Saint-Jean-Longueuil, puis au Sanctuaire du Sacré-Coeur et de Saint-Padre-Pio. Il avait particulièrement à coeur la réussite des projets de collaboration fraternelle avec d'autres provinces de l'Ordre et se montrait toujours des plus accueillants envers tous les frères qui nous viennent d'ailleurs.Sa dépouille sera exposée vendredi le 14 septembre à 16h à:3650 DE LA ROUSSELIÈRE, MONTRÉALoù un moment de prière suivra à 18h30. Les funérailles auront lieu au même endroit le 15 septembre à 11h. Il sera ensuite déposé au mausolée des Capucins à Montréal.