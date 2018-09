FRENETTE, Marguerite



À Longueuil, le 15 mai 2018, est décédée Mme Marguerite Frenette "Margot", fille de feu J. Henri Frenette et Gilberte Lebeau.Elle laisse dans le deuil des amis, parmi eux Gaétane et Suzanne, ainsi que tous ceux qui partageaient sa vie au quotidien.Les funérailles seront célébrées le samedi 22 septembre à 14h00 à la chapelle de la:Un grand merci au personnel du CLSC de Longueuil-Ouest pour les soins et le soutien.