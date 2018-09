BRUNET, Claudette (née Pilon)



Paisiblement à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges (Hudson), le 7 septembre 2018, est décédée Claudette Pilon Brunet.Elle laisse dans le deuil son époux des 56 dernières années, Thomas, ses enfants Guylaine (Jean-Claude Proulx) et Michel (Brigitte Tardif), sa petite-fille Maude ainsi que parents et amis.La famille aimerait remercier toute l'équipe de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges (Hudson) pour les soins exceptionnels prodigués et le support apporté en fin de vie.Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille à l'église Ste-Geneviève, 16037 Gouin O., Ste-Geneviève (Qc) H9H 1C7, le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 11h et les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges (90, Como Gardens, Hudson, Qc J0P 1H0) seraient appréciés.VOLUNTASvoluntas.ca | (514) 695-7979