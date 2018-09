VALOIS, Guy



La famille de Guy Valois a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 8 septembre 2018 à Montréal à l'âge de 84 ans. Né à Montréal, il était le fils de feu Louis Valois et de feu Marguerite Gerasch.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Johanne), Michel (Lyne) et Guylaine (Danilo), son beau-fils Robert (Danièle) ses petits-enfants Marianne, Steve, Véronique, Anne-Marie et Miriam, ses arrière-petits-enfants Maëva et Sam, son frère Jean, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 septembre 2018 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.