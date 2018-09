LAFRAMBOISE, Anthony



Le 5 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédé Anthony Laframboise, époux de feu Gilberte Côté.Il laisse dans le deuil ses enfants Christine (feu Jean-Guy Chenel) et Constance (Patrice Larochelle), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Rita, ses beaux-frères et sa belle-soeur: Jean-Jacques, Gilles, Peggy et André, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 septembre 2018 dès 11h à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QUÉBEC, J3L 5H5Tél. 450 463-1900Les funérailles seront célébrées le samedi 15 septembre 2018 à 14h, en l'église St-Joseph de Chambly, 165 rue Martel, Chambly, Québec.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la SPCA de la Montérégie.