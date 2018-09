VANCRAENEN BREUSKIN

Odette



À Brossard, le 4 septembre 2018, est décédée à l'âge de 78 ans, madame Odette Breuskin, épouse de monsieur Jean Vancraenen.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Paul (Chantal) et Annick (Jean-François), son petit-fils Christophe, sa soeur Marie-Jeanne Breuskin (Jacques) et son frère Marcel Noël (Jeanine), de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 septembre 2018, de 13h à 14h à la:(salon externe de Brossard)7685 BOUL. MILAN, BROSSARDUne célébration de sa vie aura lieu à la chapelle même de ce slon à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.