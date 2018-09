TODASCO (BÉLISLE), Fleurette



À St-Sauveur des Monts, le 7 septembre, est décédée Mme Fleurette (Bélisle) Todasco dans son sommeil, à l'âge de 94 ans.Native de Lachenaie, elle a fait ses études à Rawdon et a eu l'opportunité de côtoyer la famille Henri Pontbriand. Par la suite, elle est devenue mannequin, administratrice, ballerine, coordinatrice pour défilés de mode, animatrice de télé et radio ainsi que courriériste. Elle a aussi été à l'emploi de Birks à Montréal. Reconnue surtout pour ses cours de maintien et personnalité avec son Équipe, elle a été une des pionnières dans ce domaine et a partagé ses connaissances à des milliers de femmes et jeunes filles partout au Québec, et surtout Mère Extraordinaire!!!Elle laisse dans le deuil son fils Paul (Sylvie), ses petits-enfants Kim, Eric et son arrière-petite-fille Sophie, ainsi que sa famille Bélisle de St-Jean Iberville.Nous tenons à souligner le dévouement du personnel de la Résidence Desjardins de St-Sauveur qui lui a accordé des soins exceptionnels.Elle rejoint son fils aîné Tommy (1975) et son époux Thomas (2014).La famille recevra les condoléances samedi le 15 septembre 2018 de 11h à 13h au salon de la:400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔME, QC, J7Z 5L3Les funérailles auront lieu cette même journée, à 13h, à la Cathédrale de St-Jérôme.Parents et amis sont priés de se joindre à la famille sans autre invitation.