LARAMÉE née Racicot, Annette



Le 3 septembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Annette Racicot, épouse de feu M. Jacques Laramée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Paule (Mario Lalumière) et Luc (Maya Hanukashvili), son petit-fils Elliot, son beau-frère Pierre-Paul Laramée, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 20 septembre 2018 de 19h à 22h et le vendredi 21 septembre de 9h à 10h à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu le jeudi 20 septembre à 20h30 au salon. Le vendredi 21 septembre les dernières prières auront lieu à 10h au salon et de là au cimetière Sainte-Famille de Boucherville, lieu de la sépulture.