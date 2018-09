9 emplois parfaits pour les gens sans expérience

Adeline Huar - 37e AVENUE

Diplôme frais dans une poche et CV peu étoffé dans l'autre, ceux qui sortent des bancs d'école sans expérience ne sont pas tous condamnés à débuter chez McDonald's. Le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration a beaucoup plus à offrir ! Neuf idées pour eux.

Serveur

La préparation des tables, la prise des commandes et le service des plats sont les principales tâches d’un serveur qui se doit alors d’avoir une personnalité avenante, tout en étant organisé et soigneux. Avec les pourboires, le métier de serveur est un emploi plutôt bien rémunéré pour des heures de travail minimes, mais intensives.

Animateur des ventes

L’animation des ventes est faite pour les personnes possédant de belles qualités relationnelles, de l’autonomie et du dynamisme. Amené à se déplacer avec son matériel d’animation dans divers lieux, le travailleur change d’environnement de travail régulièrement, ce qui lui permet de moins ressentir la routine.

Aide-cuisinier

Hacher, couper, peler, laver. Les tâches d’un aide-cuisinier sont diverses et chapeautées par un chef cuisinier. Ce métier permet d’en apprendre beaucoup sur la cuisine, que ce soit pour en faire un futur métier ou simplement pour cuisiner de bons plats à la maison...

Préposé au comptoir

En éliminant la restauration rapide des endroits où postuler pour cet emploi, vous verrez qu’il y a de nombreux autres établissements très agréables où vous serez au contact avec la clientèle, chargé de l'élaboration de cafés et de petites collations. C’est un moyen de gagner un salaire (et des pourboires) dans une ambiance souvent détendue.

Vendeur en boutique

Les métiers de la vente sont des emplois qui permettent de développer sa persévérance, sa patience et de l’empathie. C’est une bonne expérience à ajouter sur un CV qui met en avant des capacités de communication, d’écoute et de force de persuasion qui pourront vous permettre de postuler dans de nombreux autres domaines par la suite.

Livreur à vélo

Cet emploi qui se développe de plus en plus avec la multiplication des applications de livraison est un excellent moyen de gagner de bons revenus tout en faisant du sport et en ayant des horaires flexibles. Renseignez-vous sur les entreprises de livraison qui proposent les meilleures conditions de travail.

Agent de voyage

Si vous êtes une personne qui a voyagé, qui s’est expatrié ou simplement une personne naturellement curieuse et cultivée, n’hésitez pas à mettre ces atouts en avant pour décrocher un emploi en tant qu’agent de voyage. Vous serez assigné à trouver et à réserver le voyage le plus personnalisé possible pour vos clients.

Personnel de cabine

Et si vous partiez en croisière pour travailler ? Logé et nourri, vous vivrez sur un bateau de croisière pendant plusieurs semaines et exercerez un métier du service pour un très bon salaire.

Préposé à la billetterie

À l’accueil d’un salon ou d’un événement comme un spectacle ou un concert, vous serez chargé d’accueillir et de distribuer les billets d’entrée au public. Cet emploi permet d’avoir accès à bon nombre de spectacles, ce qui est un avantage non négligeable !