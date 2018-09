COURTOIS, Cécile née Dubuc



À Montréal, le dimanche 2 septembre 2018 est décédée, à l'âge de 96 ans, Cécile Dubuc (Courtois), épouse de feu M. Alfred Courtois.Elle laisse dans le deuil ses filles Marcelle, Claudette et Lise (feu Gérald Lippé), son fils François (Liga), ses petits-enfants Alexandre (Joanie), David (Catherine), Charles (Stéphanie) et Claudia (Mathieu), son arrière-petite-fille Romy, ainsi que sa belle-soeur Denise Olivier Dubuc (feu Jean Dubuc) et plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 septembre 2018 de 13h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.