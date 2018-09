PELLETIER, Jacques



À Varennes, subitement, le 8 septembre 2018 à l'âge de 64 ans est décédé M. Jacques Pelletier, Vice-Président-Comptes Majeurs du Groupe Morneau, époux de Mme Thérèse Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Mélanie (Bruno Desjardins) et Marie-Pier (Jean-Philippe Veilleux), ses petites-filles Maïka, Élodie, Éloïse et Adèle, sa mère Mme Gemma Bernier, de St-Pascal Kamouraska, ses frères Sylvain (Nicole Frenette), Serge (Maryse Lévesque), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941le dimanche 16 septembre de 13h à 17h et le lundi 17 septembre de 9h à 11h.Une liturgie de la Parole aura lieu le lundi 17 septembre à 11h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.