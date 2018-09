LABELLE, Yvan



Le 3 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Yvan Labelle, fils de feu Alma Lagarde et de feu Émile Labelle.Il laisse dans le deuil son épouse Iza Guerra et son fils Émile-Jaïr (Rosa Lima-Peralta), ses petites-filles Julia et Marina. Il laisse également sa soeur Lise et sa nièce Marie Labelle (Pierre-Paul Brassard), ses petits-neveux et petite-nièce: Étienne (Valérie Dufour), Charles, Clara et Gabriel (Sabrina Watelle) ainsi que toute la famille brésilienne de son épouse.Yvan fut professeur à l'Université Laval à la Faculté des Sciences sociales (sociologie) de 1967 à 1977 pour ensuite continuer son professorat à l'Université de Rio au Brésil jusqu'à sa retraite qu'il vivra sereinement à Rio jusqu'à son décès.Yvan fut inhumé à Rio, le 3 août et ses funérailles ont eu lieu à Rio, le jeudi 9 août 2018.