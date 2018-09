CHARBONNEAU, Claude



Le 9 septembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Claude Charbonneau, de Montréal.Outre son épouse, Claire (Simoneau) Charbonneau, il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne, son fils Daniel et sa conjointe Francine Doyon, ses petites-filles Martine et Amélie et leurs conjoints respectifs, Matthew McCormick et Mathieu Strati, leur mère Thérèse Létourneau, ainsi que son arrière-petit-fils Thoma, et autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 septembre 2018 entre 14h et 18h dans la chapelle. Une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 17h30.La famille tient à remercier Dr Trempe, Dr Lamoureux et les Drs Nguyen pour leurs soins attentifs. Remerciements particuliers au personnel infirmier du 4e étage (soins palliatifs) du pavillon Rosemont de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.La Fondation HMR - l'unité des soins palliatifs vous remercie de vos dons.