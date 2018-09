Aéroports: les bacs de plastique sont des nids à virus

Les bacs de plastique dans lesquels nous déposons nos effets personnels avant de passer le contrôle de sécurité à l’aéroport seraient des nids à virus.

Une étude parue dans la revue BMC Infectious Diseases démontre, selon des travaux préliminaires, que ces bacs sont en fait des surfaces idéales à la prolifération des virus respiratoires.

Afin de réaliser l’étude, les scientifiques de sont rendus à l’aéroport Helsinki-Vantaa en Finlande à l’hiver 2016 et récolté 90 échantillons à différents endroits. Chaque prélèvement a ensuite été analysé afin d’y déceler des fragments de virus comme le rhinovirus, responsable du rhume, l’adénovirus, responsable de la gastro-entérite, le coronavirus ou le virus de la grippe.

Seuls les bacs de plastique sont revenus avec un échantillon de chaque virus testé.

Les conclusions de cette étude n’étonnent pas le microbiologiste Marc Hamilton.

«Dans les aéroports, tout le monde va mettre ses effets personnels, même les souliers (...) et on s’entend que c’est porteur de virus et des bactéries que l’on a en surface de la peau et c’est évident que si on ne nettoie pas ces bacs-là il y a un potentiel de traces de virus qui pourrait rester sur la surface», analyse M. Hamilton.

Toilettes nettes

Si des fragments de virus respiratoires ont été détectés sur les rampes, les comptoirs et les aires de jeux, rien n’a été trouvé dans les toilettes comparativement à ce que l’on aurait tendance à croire.

Le biologiste Marc Hamilton est d’avis que les nombreuses campagnes de prévention des virus et les publicités rappelant l’importance de se laver les mains ont contribué à ces résultats.

«Il y a tellement eu de publicités concernant l’hygiène des toilettes dans les milieux publics, beaucoup d’études dans le public alors ça fait que ça a conscientisé les gens».