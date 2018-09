PAYEUR, André



À l'hôpital Cloutier-du Rivage, le 2 septembre 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, André Payeur, fils de feu Rosario Payeur et de feu Alma Major.Il laisse dans le deuil sa conjointe Paula Ringuette Payeur, ses deux belles-filles Diane Parent et Chantal Parent (Martin), ses petits-enfants Aleck Parent-Piché (Émilie), Éden Parent Piché (Émile) et Kamilie Ross, son frère Claude Payeur (Pierrette), ses quatre soeurs Thérèse Gagné (Roméo), Madeleine Dessureau (Robert), Gisèle St-Louis (Aimé) et Cécile Oros (Joey), son beau-frère Émeric Ringuette (Linda), ainsi que les neveux, nièces et amis du syndicat BCT (local 55).La famille vous accueillera le dimanche 16 septembre 2018 de 9h à 17h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 29 septembre en l'église de Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B., à 11h (heure avancée de l'est). Son urne sera exposé à 10h (heure avancée de l'est) pour recevoir les condoléances.