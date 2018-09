BEAUREGARD, Thérèse



À Mascouche, le 26 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Beauregard.Elle laisse dans le deuil ses fils Maurice (Jocelyne Lauzon) et François (Sophie Provencher), ses petits-enfants: Louis (Karima) et Vincent (Michelle), sa belle-soeur Thérèse (feu Pierre Beauregard), neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le vendredi 14 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 15 septembre 2018 dès 10h, l'inhumation aura lieu au cimetière De La Purification à 11h.