DUBÉ, Jacques



Le 7 septembre, à l'âge de 77 ans est décédé Jacques Dubé, époux de Claudette Rivest.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte Dubé (Gilles Nault) et André Dubé (Céline Beaugrand-Champagne), les enfants de sa conjointe Michel, Marlène et André Jr, ses petits-enfants Nikolaos, Tomy, Philippe et Christophe, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 16 septembre dès 15h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tél: (450) 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 16 septembre 2018 à 18h en la chapelle du salon.