Ce salon du jeu vidéo est de retour à Montréal!

Un événement 100% gaming aura lieu au mois de novembre au Marché Bonsecours où vous pourrez tester plein de jeux.

Le Montréal Expo Gaming Arcade (MEGA) est de retour pour une deuxième édition du 9 au 11 novembre, après avoir connu un énorme succès en 2017. Parce qu’il y avait tellement de monde l’année dernière, le MEGA a ajouté un jour de plus à sa programmation!

Cette seconde édition se veut une vitrine de l’expertise et de la créativité de l’industrie québécoise du jeu vidéo, et présente plusieurs primeurs. Karl Tremblay, porte-parole du MEGA, dévoilera une démo de son nouveau jeu de réalité virtuelle Virus 4.0. Le nom Karl Tremblay vous dit quelque chose? C’est le chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, et aussi le directeur créatif du studio Triple Boris!

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Détrompez-vous si vous croyez que c’est un événement que pour l’industrie; c’est surtout pour les gamers. Vous pouvez jaser avec les pros et en apprendre plus sur le milieu, mais surtout, vous pouvez jouer.

Le coup d’envoi sera lancé le jeudi 8 novembre au Théâtre St-Denis lors d’une soirée de préouverture mettant en vedtte l’excellente Odyssée musicale du jeu vidéo. Près de 60 musiciens du Montreal Orchestra Company interpreteront de la musique de jeux d’ici et d’ailleurs. Vous pouvez choisir des billets pour MEGA qui incluent l’entrée au spectacle de l’Odyssée Musicale du jeu vidéo.

Le MEGA aura lieu au Marché Bonsecours du 9 au 11 novembre. Pour plus d’info, visitez le site web de l’exposition.