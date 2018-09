Jeudi, Lucie Desrosiers pagaiera 24 km contre les courants et les vents dominants du lac Saint-Louis, un périple qui lui prendra environ huit heures. Cet été, elle s’est aussi fait raser la tête dans le cadre du défi Têtes rasées de Leucan.

La petite fille en question s’appelle Mélie. Elle a six ans. Cette semaine, elle a reçu ce qui devrait être son dernier traitement contre son cancer, après un diagnostic tombé comme un coup de hache sur la famille le 16 novembre dernier.

Chaque participant pagaie pour les enfants. Qu’on soit touché de près, comme Annie et Lucie, ou d’un peu plus loin, la santé des enfants ne laissant personne indifférent.

Tous ont dû suivre une formation de niveau 1, un tour de l’île de Montréal en kayak ne s’improvisant pas. « Il est essentiel de connaître les méthodes de propulsion ainsi que celles de récupération en cas de chavirement », dit Rock Robitaille, chef encadreur du Circuit bleu. « Personne ne devient un expert en kayak après cette formation, mais le kayakiste acquiert la confiance et les habiletés pour comprendre le comportement de son bateau, ne pas paniquer sur l’eau et bien suivre les consignes des guides », précise-t-il. Le niveau de l’eau a un impact important sur la difficulté de certains passages. Cette année, le niveau du fleuve est plutôt élevé, ce qui facilite la progression dans les segments en eau vive. Quant à la clémence de la météo – notamment la force des vents –, elle sera évaluée en tout temps. S’il advient que le défi dépasse les compétences des kayakistes, ceux-ci ont toujours l’option de monter dans un autobus. Le défi physique est bien là, mais le Circuit bleu Charles-Bruneau se veut surtout un événement rassembleur et accessible.