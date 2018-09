Clash: se réapproprier son corps

Plus mature que Le chalet ou Jérémie, et comptant dans ses rangs des têtes d’affiche d’envergure comme Ludivine Reding, Joey Scarpellino, Chantal Fontaine et Lucie Laurier, la nouvelle série quotidienne de VRAK, Clash, ne plaira pas seulement aux jeunes adultes qu’elle vise, mais probablement à toute la famille.

Sensible et captivante dès les premières secondes, la fiction ficelée par l’auteure Martine D’Anjou, la maison de production Aetios et les réalisateurs Simon Barrette et Danièle Méthot, aussi chefs d’orchestre de «District 31», sera d’abord déversée en rafale à Super Écran, à raison de quatre épisodes à la fois, les samedis soirs, dès le 15 septembre. VRAK s’en emparera ensuite en mode multi-jours à compter du 15 novembre.

L’intrigue de Clash se campe dans un centre de réadaptation accueillant des gens à leur sortie de l’hôpital, et qui doivent se réapproprier leur corps. Un terreau fertile en obstacles et situations émotives de toutes sortes.

Ses principaux protagonistes sont des garçons et des filles dans la jeune vingtaine, qui ont les yeux aussi brillants que la tête remplie de projets, mais qu’hélas, un accident est venu freiner dans leur élan de début de vie.

Enquête policière

Il y a les amis Robin (Alexandre Nachi, une formidable découverte, aussi vu dans le film «1991») et Christophe (Alex Godbout), et la copine de ce dernier, Jasmine (Ludivine Reding). Le trio a subi une violente embardée en voiture, qui a gravement affecté les jambes des deux jeunes hommes, frénétiques joueurs de soccer. Elle a aussi fracassé leur amitié, déjà que le cœur de Jasmine était un litige chaud entre eux.

Que s’est-il réellement passé dans l’auto ce soir-là? La première image de Clash, percutante, est justement celle de l’accident, et d’une Jasmine en proie à un désarroi terrible.

Une enquête policière, menée par l’inspecteur Émile Gagné (Sébastien Huberdeau) et s’intéressant au conducteur de l’autre véhicule (Guillaume Cyr), réputé criminel et pour l’instant dans le coma, fera la lumière sur le mystère. Celui-ci s’étalera sur plusieurs épisodes.

On rencontrera aussi l’optimiste David (Félix-Antoine Cantin), qu’un AVC a laissé paralysé, et sa compréhensive amoureuse, Jessica (Laurence Latreille). Arielle (Rose-Marie Perreault), une mannequin, porte tant bien que mal ses cicatrices de grande brûlée, mais craint les réactions de son compagnon, Dominic (Joey Scarpellino), devant sa peau mutilée.

Chaque personnage compose à sa façon avec son drame. Clash expose avec réalisme, sans mélodrame, les conséquences découlant de tels revers, dans un esprit jeune et intelligent, parfois même avec humour.

Comment vit-on, à 20 ans, à peine, avec le fait de ne pas pouvoir aller à la salle de bain sans aide, de ne plus pouvoir faire l’amour ou de devoir tracer une croix sur son rêve d’accéder à une équipe de sport professionnel? Les capacités physiques désormais limitées, les montagnes russes d’espoir et de découragement, les relations qui s’effritent et celles qui se tissent, les réactions des parents – qui vont du déni à la surprotection et à la honte –, aucun aspect n’est escamoté dans le scénario.

D’ailleurs, aux dires de l’auteure Martine D’Anjou et des producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau, les papas et les mamans des jeunes héros de Clash (Réal Bossé, Julie Ménard, Ève Duranceau, Évelyne de la Chenelière, Martin-David Peters, Normand Canac-Marquis, Sylvie-Catherine Beaudoin) sont souvent moins raisonnables que leur progéniture.

Parmi les adultes responsables qui épauleront nos vaillants combattants en réhabilitation, on trouve la travailleuse sociale de l’Atrium, Cynthia (Chantal Fontaine), la physiothérapeute Sandrine (Marie-Evelyne Lessard), ainsi que la gérante d’Arielle, interprétée par Lucie Laurier.